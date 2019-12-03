تختصر 10 سنوات.. اعرف أنواع شهادات الصلاحية للمعلمين المؤهلة للترقى الوظيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد جديدة للترقى بين أعضاء هيئة التدريس من المعلمين، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات تفاصيل شهادات الترقى. 1ـ اعتماد شهادات الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وهى شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم. 2ـ تهدف الشهادات إلى إكساب المعلم مهارات معينة ومحددة. 3ـ يتاح التقدم عليها من شهر يناير المقبل من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين. 4ـ شهادة الصلاحية سيتم منحها بدءًا من العام المقبل وتقوم على مهارات التعايش والأخلاقيات، ومهارات العمل والالتزامات والواجبات ويتم تصميم مؤشرات وأدوات القياس. Advertisements 5ـ إطلاق 3 أنواع لشهادات الصلاحية للترقي للمعلمين. 6ـ الشهادة الأولى وهى العادية ومدتها 5 سنوات. 7ـ الشهادة المتقدمة ومدة الحصول عليها 4 سنوات. 8ـ والشهادة العليا مدتها 3 سنوات. 9ـ هذه الشهادات الجديدة توفر السنوات للمعلم عن طريق شهادات متخصصة تتطور من قبل كليات التربية والمتخصصين تتيح مهارات متقدمة. 10ـ تستهدف مساعدة المعلمين فى الترقي السريع والتأهيل الذاتي وبذلك يستطيع المعلم توفير 10 سنوات من عمره الوظيفى للترقية.

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