شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية لمعاينة السور المنهار بدير أبوفانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المستشار تامر مطيع، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، أمس، لجنة فنية لمعاينة موقع انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير أبوفانا الأثرى في مركز ملوى، كما كلف فريق تحقيقات برئاسة مدير النيابة العامة بالمركز بالاستماع للمصابين ومسؤولى الدير حول أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمه، وكلف أيضاً فريق البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، والوحدة المحلية ولجنة معاونة لحصر التلفيات والأضرار الناتجة عن الانهيار.

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وقرر المحامى العام تسليم جثامين الضحايا الثلاثة إلى ذويهم من أبناء مركز القوصية بمحافظة أسيوط لتشييع جثامينهم، وهو ما تم بالفعل من أمام مستشفى ملوى العام.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى ملوى العام واستمع لأقوال 4 مصابين،، حيث قالوا إنهم أصيبوا نتيجة انهيار السور أثناء زيارتهم الكنيسة والدير ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

يُذكر أن سور الكنيسة الأثرية في دير أبوفانا بملوى تعرض، صباح أمس الأول، لحادث انهيار ما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من زوار الدير، وانتقل المحافظ أسامة القاضى إلى موقع الحادث والمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين.