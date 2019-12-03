شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وقال بيان لوزارة المالية «أمس» إن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى يوم ٦ ديسمبر الحالى، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر؛ لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالى والموازنى للاتحاد الإفريقى، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالى الذاتى له. وأكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر؛ التي كان تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الإفريقى وصندوق الاحتياطى.

على صعيد متصل، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الاقتصاد المصرى حقق إنجازات مختلفة، منها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ليتجاوز 45 مليار دولار، وتراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها، فضلًا عن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية. وأكد خلال افتتاحه، أمس، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار، المؤتمرالاقتصادى الإفريقى، الذي ينظمه البنك الإفريقى للتنمية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، أن التفاف الشعب وثقته في القيادة السياسية يعد العامل الرئيسى في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بهذه القوة ومواجهة التحديات.

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وأوضح المحافظ أن مصرتمكنت من تطويرالبنية الأساسية لكى نصبح جاهزين للانطلاق ووضع الأساس للتنمية من إصلاح منظومة التعليم والصحة والصناعة. وأكد البنك الإفريقى للتنمية أنه جرى اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادى العالمى والذى يعقد تحت عنوان «الوظائف وريادة الأعمال وبناء القدرات للشباب الإفريقى»، هذا العام بعد أن استطاعت أن تقدم نموذجا إفريقيا ناجحا وقويا، فضلا عن رئاستها للاتحاد الإفريقى في دورته الحالية. وتركزأجندة المؤتمرعلى أربع ركائزأساسية هي دعم المهارات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الشباب الإفريقى في سوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء المهارات اللازمة لسوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب والتشغيل المناسبة للشباب في الدول الإفريقية، وتفعيل الشراكات لسد الفجوة بين العرض والطلب وتوفير احتياجات سوق العمل من المهارات في المستقبل.

من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار، إلى أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول التوقعات السكانية في العالم لعام 2019، يمثل الشباب في قارة إفريقيا نحو 62٪ من السكان، وهم يشكلون ثروة هائلة لإفريقيا، ستعزز نموها الاقتصادى.

وقال نائب رئيس وفد بنك التنمية الإفريقى ورئيس الوحدة الاقتصادية، الدكتور تشارلز لوفومبا، إن دعم الشباب الإفريقى جزء من اهتمامات المؤسسات المشاركة في المؤتمر الاقتصادى الإفريقى 2019، في دورته الـ14.

وأضاف أن المؤتمر يسلط الضوء على إمكانية توفير 25 مليون وظيفة بشكل مباشروالتأثير إيجابًا على 50 مليون شاب بحلول عام 2025، من خلال زيادة دعم ريادة الأعمال والتى تركز على الشباب وتمكينهم، مؤكدا أن المؤتمر يركزعلى توفير الفرص للشباب الباحثين من الأفارقة وبعض الأفكار والتمكين الجاد والريادة وتنمية القدرات لهؤلاء الشباب والوصول للحلول العملية وإيجاد مهارات أفضل وسياسات تنموية أفضل.