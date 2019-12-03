شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. محافظة الجيزة تشفط المياه من فناء مدرسة الأخصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت محافظة الجيزة كفاءة فناء مدرسة الأخصاص بمركز ومدينة منشاة القناطر، حيث تم شفط المياه الجوفية التى اغرقته، استجابة لما نشره الخليج 365، عن غرق الفناء وتسبب ركود المياه فى انتشار الروائح الكريهة. Advertisements وأرسل قسم الإعلام بمحافظة الجيزة، ردا لـ ”الخليج 365” يفيد حل المشكلة، حيث أكد اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، أن المياه الموجودة بفناء المدرسة جوفية وترتفع مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وتم شفطها بالكامل واستعادة المظهر الحضارى للفناء تحت إشراف جهاز مدينة منشأة القناطر.















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استجابة لـ"الخليج 365".. محافظة الجيزة تشفط المياه من فناء مدرسة الأخصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.