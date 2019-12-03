شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس ضبابياً صباحاً في بعض المناطق السهول الشرقية، يتحول إلى مشمس وبارد نسبياً في أغلب المناطق، في حين يكون معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة في مختلف المناطق.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس جافاً وبارداً بشكل واضح في ساعات الصباح في مختلف المناطق، ويبقى الجو بارداً نسبياً في ساعات النهار في مختلف المناطق . الرياح تكون شرقية صباحاً وشمالية غربية نهاراً ثم تعود لتصبح شمالية شرقية ليلاً مع أجواء باردة.