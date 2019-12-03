شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب الجديد بحضور رئيس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، مساء غدا الأربعاء، حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة حلوان الجديد. وينعقد حفل التنصيب بقاعة فندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة حلوان بالمنيل، وينظم الحفل الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان. Advertisements جدير بالذكر أن الفائز بمنصب رئيس الاتحاد هى الطالبة نرمين وائل بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب.

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