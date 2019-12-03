شاهد لحظة هتاف وانسحاب طلاب الجامعة الأمريكية من ندوة لدعم الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب طلاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة من مؤتمر يضم دبلوماسيين أمريكيين سابقين، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ورفعوا لافتات تدعم القضية الفلسطينية. ونشرت صفحة اتحاد طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة مقطع فيديو لهتاف طلاب الجامعة ضد الصهيونية بحضور السفيرين الأمريكيين السابقين لدى القاهرة دانيال كرتزر وفرانك ويزنر. Advertisements جانب من فعاليات اليوم وقالت الصفحة إن 150 طالبا انسحبوا مما وصفته بنقاش مدعوم من الاحتلال "الإسرائيلى" وكان كرتيرز سفيرا للولايات المتحدة في القاهرة خلال مرحلة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بينما خدم سفيرا لواشنطن في تل أبيب خلال عهد جورج بوش الابن، ويدرس حاليا سياسات الشرق الأوسط في جامعة برينستون الأميركية. ويترأس ويسين معهد دول الخليج العربي، ومعروف بعلاقته مع المسؤولين المصريين، وقد أرسله الرئيس السابق باراك أوباما للتفاوض مع المسؤولين المصريين خلال ثورة يناير 2011. وتجمع الرابطة الطلابية التبرعات لصالح غزة داخل مقر الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع اتحاد الطلبة.

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