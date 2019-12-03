شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء استخراج بطاقات الرقم القومى لذوى الاحتياجات بالمجان لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعض المواقع الشرطية الخدمية، اليوم الثلاثاء، استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجاناً لمدة أسبوع، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومى" ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الاحتياجات مجاناً لمدة أسبوع، وذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرات "كلنا واحد – حياة كريمة" وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والإجتماعى فى هذا المجال.