شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: النظام الجديد يسدد الاشتراكات عن غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد أن النظام الجديد يغطى كل المواطنين وأسرهم، بمعنى أن التأمين ليس على الفرد كما كان فى السابق ولكنه يغطى جميع أفراد الأسرة .

وتابع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لـــ الخليج 365 : بالنسبة لغير القادرين وأسرهم فالدولة متكلفة بهم وتقوم بسداد الاشتراكات عنهم وكل تكاليف الفحوص والعلاج .

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلى يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقا لمعايير قومية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز.