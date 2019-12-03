كامل الوزير مازحاً: جاهز لتدريب المنتخب.. وهطلع اللاعبين جبل الجلالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الإعلامي عمرو أديب، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بعد سؤاله عن تفاصيل عرض تدريب المنتخب الوطني. وعلق "الوزير" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، : "أنا مرحب بالعرض.. بس قولت لهم هتتعبوا معانا ومش هخليهم يناموا وهطلعهم جبل الجلالة ويرجعوا تانى وهيرجعوا لياقتهم 100%". Advertisements

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