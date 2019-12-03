شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور ضحايا عقار عين الصيرة.. والتحريات: لصوص حطام العقارات وراء انهياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت أم وأطفالها الثلاثة، ثمنا لطمع لصوص سرقة حطام العقارات التى يتم إزالتها، بعدما ظنوا أن عقار خال من السكان فسرقوا منه "عروق الخشب" وانهار العقار وبداخله أسرة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة.

العقار المنهار

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن أم وأولادها الثلاثة يسكنون فى منزل بمنطقة عزبة المدابغ فى مصر القديمة، به حملة إزالة عشوائيات ونقل المواطنين منها إلى أماكن أخرى، حيث ظن لصوص يجمعون بقايا حطام العقارات التى يتم إزالتها أثناء سيرهم فى المنطقة ، أن المنزل خال من السكان، واستولوا على "عروق خشب" المبنى به المنزل مما أدى لانهياره ومصرع أم وأطفالها الثلاثة بداخله.

الاطفال ضحايا حادث انهيار العقار

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انتقلت سيارات الحماية المدنية وتم نقل الجثامين وأخطرت نيابة مصر القديمة التحقيق.