شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الكشف على 105 آلاف موظف حتى الآن بالجهاز الإداري بالدولة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 105 آلاف موظف حتى الآن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أن نسبة تعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة انخفضت من 8% إلى 2%؛ بسبب الإجراءات الرادعة، مشيرًا إلى توفير الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023) العلاج بالمجان وفي سرية تامة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

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