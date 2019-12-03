شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 191 جرارا ستدخل الخدمة قبل 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن هيئة السكة الحديد ستقوم باستلام أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية قريبا، موضحًا أن خطة تطوير السكة الحديد تسير وفق الخطة المحددة مع شركة جنرال إلكتريك عن طريق توريد 100 جرار.

وقال وزير النقل خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو اديب، : "تعاقدنا على 100 جرار جديد، بالإضافة لـ 10 جرارات أخرى، و81 جرار إعادة تجديد، ليصبحوا 191 جرار سيدخلون الخدمة قبل 30 يونيو 2020".

وتابع وزير النقل أن صفقة الـ100 جرار التي جرى تمويلها عبر قرض ميسر من الشركة تشمل تدريب 275 فنيًا ومهندسًا من العاملين بهيئة السكة الحديد، والمساعدة وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير ورش الهيئة.

وأشار الوزير الى أن السكة الحديد تستهدف أن تعود لنقل مليون راكب يوميا وأن تتزايد إلى أن تصل إلى 4 ملايين راكب على المدى الطويل.

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وقال وزير النقل إن عقود الصفقة على تصنيع 50 جرارًا بالكامل فى مصانع الشركة بأمريكا، يتم توريدها على 5 دفعات قبل نهاية النصف الأول من عام 2020 بواقع 10 لكل مرحلة، وتصنيع 50 أخرى بمشاركة الشركات المحلية المصرية.

وواصل: "هيبقى في سكة حديد قطاع خاص.. وخاصة في نقل البضائع من الموانيء وخط بلبيس العاشر من رمضان".