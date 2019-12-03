اليوم.. محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: "عبد الرؤوف. ن"، "سعيد. ي"، "حسام. ا"، "شريف. س"، "ياسر. س"، "طارق. إ".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.