محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى إمبابة متأثرًا بحروق من الدرجة الأولى أصابت جسده، بعدما أشعل النار في نفسه، بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابه.
البداية ببلاغ تلقاه مأموره قسم إمبابة من إحدى المستشفيات، بوصول "سيد أحمد عبود" مقيم بمركز العياط، مصابًا بحروق أدت إلى وفاته.
كشفت التحريات الأولية للواقعة، أن المتوفى حضر إلى منزل والدة زوجته، لاصطحاب زوجته معه إلى المنزل بعدما غادرته إثر خلافات نشبت بينهما، إلا أنها رفضت العودة معه والامتثال لطلبه؛ فتوجه إلى المطبخ وأضرم النيران في جسده.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر "ولع في نفسه عند حماته".. عامل ينهي حياته لرفض زوجته العودة للمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.