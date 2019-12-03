"ولع في نفسه عند حماته".. عامل ينهي حياته لرفض زوجته العودة للمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى إمبابة متأثرًا بحروق من الدرجة الأولى أصابت جسده، بعدما أشعل النار في نفسه، بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابه.

البداية ببلاغ تلقاه مأموره قسم إمبابة من إحدى المستشفيات، بوصول "سيد أحمد عبود" مقيم بمركز العياط، مصابًا بحروق أدت إلى وفاته.

كشفت التحريات الأولية للواقعة، أن المتوفى حضر إلى منزل والدة زوجته، لاصطحاب زوجته معه إلى المنزل بعدما غادرته إثر خلافات نشبت بينهما، إلا أنها رفضت العودة معه والامتثال لطلبه؛ فتوجه إلى المطبخ وأضرم النيران في جسده.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.