"شاب يذبح زوجته بالهرم وتفاصيل ميراث هيثم ذكي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس شخص بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب 3 أشهر

قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، بحبس شخص 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والتعرض لسمعة أسرته، وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة.

يقظة خفير توقع عصابة "الأشرار الستة" للتنقيب عن الآثار بسقارة

كشف خفير خصوصي مخطط 6 أشخاص كونوا عصابة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطق سقارة بالجيزة، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهمين.

القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في "بطن البقرة"

ألقت قوات الأمن القبض على "رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، ومدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، وموجه أول بالتربية والتعليم، وميكانيكي" لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

الداخلية: ضبط 8 مليارات جنيه بقضايا التهرب الضريبي خلال شهر

تواصل وزارة الداخلية، شن حملاتها المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري والأمن الاقتصادي والتهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي على مدار شهر.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج؛ ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت عن ضبط 31 ألفًا و507 قضايا متنوعة منها 459 قضية بيع إسطوانات بوتجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء بعدد 18 ألفا و583 إسطوانة بوتجاز، و813 ألفا و493 لتر مواد بترولية، وتقدر قيمة الغاز المدعم مليون و207 ألف و895 جنيه.

"زنانة وطلباتها كتير".. شاب يذبح زوجته في الهرم

Advertisements

ذبح صاحب محل تموين زوجته داخل شقتهما بالهرم بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مستشفى الهرم، بوصول "مارينا"32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع اللبيني هرم، متوفية بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.

"الخادمة استولت على سيارة".. محامي وريث هيثم زكي يكشف تفاصيل جديدة عن الميراث

قال بلال عبدالغني، محامي رامى عزالدين، الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي، (أخوه من أمه)، إن موكله تسلم شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، وأخرى بشارع الهرم خاصة بالراحل هيثم أحمد زكي.

ربة منزل تقود عصابة لسرقة المساكن في المعادي

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة المعادي.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، من "ه.م" مدرسة باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي 13000 ألف جنيه، مشغولات ذهبية عبارة عن سلسلة، 2 خاتم، حلق من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثره بمحتوياتها.

"سرقوا 4 كيلو فضة"..ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة محل بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة 4 كيلو جرام مشغولات فضية من داخل محل بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (صاحب محل لبيع المشغولات الفضية - كائن بدائرة القسم - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الفضية بإجمالى وزن (4 كيلو جرام)، وتقدر قيمتهم بمبلغ (100,000 جنيه) من داخل المحل ملكه.

الثلاثاء.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للتجديد الكلي لانتخابات النيابة الإدارية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي النيابة الإدارية، أن غدًا الثلاثاء، انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، ويعقبها الفحص مرحلة الطعون على المرشحين وتستمر لمدة أسبوع.