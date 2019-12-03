بمشاركة وزراء.. 50 صورة ترصد احتفال العيد الوطني الـ48 للإمارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من كبار رجال الدولة والوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مصر، والشخصيات العامة، في احتفال السفارة الإماراتية بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان على رأس الحضور، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والكتاب والصحفيين أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

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وانطلقت مساء الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، احتفالية سفارة الإمارات في مصر باليوم الوطني الـ48، وكان في استقبال الوزراء، السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الوطني، الـ48 لتأسيسها، الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تهئنة الإمارات قيادة وشعبا باليوم الوطني الـ48 للدولة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للرئيس، قائلا: نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار.​