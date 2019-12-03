برلماني: الأكاديمية الوطنية للتدريب عززت من تواجدها بالقطاع الإداري للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تعد بمثابة طفرة حقيقية في مجال سعي الدولة لتمكين الشباب وإعادة تأهيلهم، مشيرًا إلى أنها أحدثت تطورًا كبيرًا في الارتقاء بقطاع كبير من الشباب وعززت من تواجدهم بالقطاع الإداري للدولة.

وأشاد "مشهور"، في بيان الاثنين، بتعيين 9 من النواب الجدد للمحافظين من شباب خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية للشباب للتدريب والتأهيل، ومشاركتهم في مؤتمرات الشباب ونماذج محاكاة الدولة الحكومة المصرية، ما يؤكد استمرار الدولة على نهجها في الاعتماد على الشباب وتصديرهم للقيادة من خلال الصف الثاني بالمحافظات المختلفة.

Advertisements

وأوضح أن الأكاديمية والبرنامج الرئاسي لإعداد القادة كانا من أهم مستخلصات وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في نوفمبر 2016 بشرم الشيخ، وهي تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى فكرًا جديدًا يتيح الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وآمالهم، وتأهيلهم وتدريبهم ليتولى القيادة في المستقبل، وتحقيق حلم الرئيس في دولة مصرية حديثة يقودها شبابها في كافة المجالات والقطاعات وتمكينهم من المناصب القيادية للدولة.

وأضاف أن الأكاديمية بمثابة حائط صد منيع ضد نشر الثقافات السلبية وغير المألوفة تجاه الشباب، وتساهم في زيادة الوعي والثقافة الإيجابية بداخلهم، وتفتح السبل أمام تبوأهم مكانتهم التى تليق بهم بصفتهم عنصر اتزان الأمة وتنفيذ مخططاتها.

وأشاد النائب بمستوى العلوم التي تعتمد عليها الأكاديمية والمتطورة للغاية، موضحًا أنها تحاكي الأنظمة التعليمية المتطورة ومن ثم فهي بمثابة عملية هرم مقلوب لإصلاح عملية التعليم تجاري مساعي الدولة لإصلاح التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة.