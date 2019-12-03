مفتي الجمهورية ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.
وقدم المفتي في بيان له الاثنين، تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأبناء المملكة العربية السعودية، والأمة الإسلامية في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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