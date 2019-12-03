الجلاد يشارك في احتفال سفارة الإمارات بالعيد الوطني الـ48 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

شارك مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلاكورة، شيفت)، في احتفال السفارة الإماراتية بالقاهرة، بالعيد الوطني الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مصر، وكان في استقبالهم السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، الـ48 لتأسيسها، الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية.