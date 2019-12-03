مصر | مصرع مهندس ميكانيكا داخل أحد المصانع بالعين السخنة

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لقي مهندس ميكانيكا حديث التخرج مصرعه أثناء تنظيف ماكينة درفلة داخل أحد المصانع بالعين السخنة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن السويس وأمر بتحرير محضرا بالواقعة.



بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن السويس بلاغا بمصرع المهندس سيد سعيد عبد الهادي 26 سنة حديث التخرج داخل أحد المصانع بالعين السخنة.



انتقل علي الفور العميد أيمن عبد الحميد رئيس البحث الجنائي بمديرية أمن السويس لمكان البلاغ وتبين أنه أثناء عمل المهندس علي ماكينة الدرفلة التهم السير ذراعه وجسده فلقي مصرعه فتم تحرير محضر برقم 311لسنة 2019 عتاقة وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وأكد زملاء المهندس أنه لقي مصرعه أثناء تنظيفه لماكينة الرفلة وحولت جسده الي أشلاء، مؤكدين أنه تحت الاختبار في الثلاثة أشهر الأولي في التدريب وهو من مواليد 1992 حديث التخرج من الهندسة.