شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: كشف طبي على 450 ألف تلميذ في 10 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق «تحيا مصر»، الإثنين، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 450 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية حتى الآن في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار في 10 محافظات هي (القليوبية والشرقية والدقهلية والسويس وبنى سويف والمنيا وقنا والأقصر والإسكندرية ومطروح).

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، إن المرحلة الأولى من المبادرة بالمدارس تستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 900 ألف تلميذ خلال العام الدراسى الحالى، بواقع 120 ألف تلميذ في 135 مدرسة بمحافظة القليوبية، و120 ألف تلميذ في 249 مدرسة بمحافظة الدقهلية، و120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بمحافظة الشرقية، و120 ألف تلميذ في 331 مدرسة بمحافظة بنى سويف، و120 ألف تلميذ في 288 مدرسة بمحافظة المنيا، و120 ألف تلميذ في 306 مدارس بمحافظة قنا، و60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بمحافظة الأقصر، و60 ألف تلميذ في 109 مدارس بمحافظة السويس، و120 ألف تلميذ في 156 مدرسة بمحافظة الإسكندرية، و30 ألف تلميذ في 151 مدرسة بمحافظة مطروح.

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وأضاف أنه من المقرر توفير 132 ألف نظارة طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، وكشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية، ولفت إلى أنه تم تسليم 42 ألف نظارة للتلاميذ المكتشفة إصابتهم حتى الآن، مشيرا إلى أن المبادرة توفر النظارات مجانا مع إتاحة الفرصة لاختيار كل تلميذ النظارة التي تناسبه من حيث الشكل واللون.

وأوضح «عبدالفتاح» أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كل العقبات أمام الفريق الطبى، فضلًا عن التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وكذلك التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة من خلال استشارييها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافى الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق إلى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون، وذلك في خمس محافظات هي «الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر». وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، وجهاز المسح الطبى «موبايل فيجن»، وجهاز كشف الشبكية وقاع العين «سلايت لامب»، وجهاز الكشف الإلكترونى «ريفركتور»، وجهاز قياس العدسات «ديجتال لينز ميتر» لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.