شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: اجتياز الأئمة دورات «السوشيال ميديا» شرط للترقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر تشهد تحركاً غير مسبوق في تجديد الخطاب الدينى، مشيراً إلى تدشين مركز خاص للحاسبات لعقد دورات مُتخصصة في السوشيال ميديا للأئمة، وشدد على أن اجتياز هذا التدريب شرط لأى ترقية في الوزارة أو تولى أي عمل قيادى.

وقال «جمعة»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، التي عقدت بدار الهلال، مساء أمس الاول، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان «الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام»، إنه خلال الـ10 قرون الأخيرة لم تشهد حركة التجديد الدينى حركة جادة وواقعية مثل ما شهدته خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: «أصبح لدينا نسق في طريقة التفكير والتدريب والمادة العلمية، ومازال هذا النسق في مجموعة الأئمة والمعنيين والقائمين على الخطاب الدينى، ونأمل تحويل هذا النمط من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وثقافة أمة، وقد عملت القيادة السياسية ما عليها وأعطت الأنموذج الراقى في التمكين للمرأة والشباب، وعلى جميع مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية أن تحذو حذو القيادة السياسية في ذلك، وهو ما نسير فيه بقوة في وزارة الأوقاف، وسنسرع الخطى أكثر في المرحلة المقبلة للتمكين للمرأة والشباب في مختلف مفاصل العمل بالوزارة». وناشد كل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الصحفة والإعلامية والحزبية بتمكين الشباب حتى لا يكون التمكين على مستوى القيادات التنفيذية العليا فقط، قائلا: يجب أن «تنتقل إرادة تمكين الشباب من القيادة السياسية إلى كل المؤسسات وعلى رأسها الإعلامية والحزبية». وقال وزير الأوقاف إن عدد متابعى صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بلغ مليونًا و650 ألف متابع، مشيرا إلى أن عدد الزائرين للموقع الإلكترونى للوزارة تجاوز 22 مليون فرد، 40% منهم من خارج مصر.