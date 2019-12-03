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مفتى الجمهورية ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

 

وقدم المفتي تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأبناء المملكة العربية ، والأمة الإسلامية في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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