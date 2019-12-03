شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

وقدم المفتي تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأبناء المملكة العربية السعودية، والأمة الإسلامية في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.