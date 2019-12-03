شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أم وأطفالها الثلاثة فى انهيار عقار فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت ربة منزل وأولادها الثلاثة مصرعهم، عقب انهيار منزلهم فى منطقة عين الصيرة فى مصر القديمة، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن أم وأولادها الثلاثة يسكنون فى منزل بمنطقة عزبة المدابغ فى مصر القديمة، به حملة ازالة عشوائيات ونقل المواطنين منها إلى أماكن أخرى، حيث ظن لصوص يجمعون بقايا حطام العقارات التى يتم إزالتها، أن المنزل خال من السكان، واستولوا على "عروق خشب" المبنى به المنزل مما أدى لانهياره ومصرع أم وأطفالها الثلاثة بداخله.
انتقلت سيارات الحماية المدنية وتم نقل الجثامين وأخطرت نيابة مصر القديمة التحقيق.
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