شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في 21-31 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الحادي والعشرين إلى الحادي والثلاثين من يناير.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في نفس اليوم، ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.