شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد هاتفيًا بالعيد الوطني للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالعيد الوطني للإمارات.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكري تأسيس الاتحاد، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم ورخاء وأزدهار”.

وكان الرئيس قد هنأ دولة الإمارات بالذكرى الـ 48 لتأسيسها، عبر فيس بوك قائلا: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار».