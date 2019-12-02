شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الدقهلية: توصيل صرف صحي لـ106 قرى بـ7 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إنه جارٍ تنفيذ خدمات الصرف الصحي لـ 106 قرى في إطار مشروع البنك الدولي، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية: «هناك مشروعات بعدد من قرى المحافظة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي».

وأشار إلى أن نسبة توصيل الصرف الصحي بمحافظة الدقهلية تصل إلى 80%.