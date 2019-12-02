شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقدم بلاغًا يتهم رئيس حي بالغردقة بصفعة على وجهه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرّر عامل خدمات بحي شمال مدينة الغردقة، الإثتين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد ياسر جلال رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملاؤه بالحي، حيث نشبت مشادة كلامية بين الطرفين قام على إثرها رئيس الحي بصفع العامل على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة، فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استيائهم من تصرف رئيس الحي مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

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وقام العامل بالتوجه لقسم ثان الغردقة لتحرير محضر ضد رئيس الحي حيث تم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.

وعلي الفور انتقل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إلى مقر حي شمال لاحتواء الموقف والتعرف على أسباب المشاجرة.

وأكد شهود عيان أن رئيس الحي سبق وأن تشاجر مع العامل من قبل وتم احتواء الموقف.