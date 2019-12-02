شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح فندق شتايجنبرجر بالفيديو كونفرانس من مدينة الأثاث.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يفتتح الثلاثاء، فندق اللسان شتايجنبرجر برأس البر، عن طريق الـ Vedio conference أثناء زيارته لمدينة الأثاث بدمياط وافتتاحه عدة مشروعات.

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وأضافت حطبة في تصريحات صحفية، الاثنين، إن تكلفة الفندق الاستثمارية 360 مليون جنية بطاقة فندقية 153 غرفة وجناح.

وأشارت حطبة إلى أن الشركة حصلت على أرض الفندق بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة من محافظة دمياط.

كما أكدت حطبة أن شتايجنبرجر اللسان برأس البر يعتبر أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطثة الدلتا، والذي يدير ما يقرب من 150 فندقًا منتشرًا حول العالم.