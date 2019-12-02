شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى بمقر الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان وزير الخارجية سامح شكرى، استقبل أمس الأحد، وزير خارجية اليونان لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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