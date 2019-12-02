شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى: تركيا ليست لها حدود مع ليبيا والاتفاق باطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن الاتفاق التي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبين فايز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية باطل وغير شرعي، على اعتبار أن الصفة التي قامت بهذا الاتفاق غير دستورية، وهو جهة غير ذات صفة، وتركيا غير معنية بهذه المياه.

وأكد "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن تركيا ليست لها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر وهي تونس وقبرص واليونان ومصر ، مضيفا أن رئيس مجلس النواب الليبي قام بمخاطبة الامين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وشرح له أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج غير دستوري، وأن دخول تركيا في هذه المياه يعتبر اعتداء على السيادة الليبية.