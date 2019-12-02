شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى: تركيا ليست لها حدود مع ليبيا والاتفاق باطل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن الاتفاق التي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبين فايز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية باطل وغير شرعي، على اعتبار أن الصفة التي قامت بهذا الاتفاق غير دستورية، وهو جهة غير ذات صفة، وتركيا غير معنية بهذه المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الليبى: تركيا ليست لها حدود مع ليبيا والاتفاق باطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.