شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تصدر قرارا باعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب من 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 311، بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم: تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية "مادة نجاح و رسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى وذلك بالصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بمرحلة التعليم الأساسى، ويخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة" حصتان أسبوعيا"، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل ويتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين.

وشددت الوزارة فى قرارها الوزارى، أنه تخصص لها الدرجة الكبرة 40 مقسمة منها 20 درجة فى الفصل الدراسى الأول و20 درجة فى الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أنه يسرى هذا القرار على نظام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى بالحلقتين الابتدائية والإعدادية، على الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2019/2020.

Advertisements