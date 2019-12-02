شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ محمد بن زايد هاتفيا بالعيد الوطنى لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، للتهنئة بالعيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد، متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم ورخاء وأزدهار". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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