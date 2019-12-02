شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الحكومة و10 وزراء يشاركون فى الاحتفال الوطنى الإماراتى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، شارك 10 وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار فى الاحتفال بالعيد الوطنى الإماراتى الـ48.

وشارك فى الحفل، هالة السعيد وزيرة التخطيط، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سحر نصر وزيرة الاستثمار، على مصلحى وزير التموين، غادة والى وزيرة التضامن، طارق الملا وزير البترول، محمد العصار الانتاج الحربى، محمد معيط وزير المالية، خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خالد العنانى وزير الآثار

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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سيد الشريف وكيل مجلس النواب، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وألقى المهندس، جمعة مبارك الجنيبى، سفير الإمارات فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، كلمة استعرض فيها العلاقات الإماراتية المصرية ومدى قوتها ورسوخها. حيث تضمنت الكلمة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.