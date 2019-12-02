شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. ممثل مصر بالعدل الدولية: قطر توفر ملاذا للإخوان وتدعم الإرهابيين فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، ممثل مصر بالعدل الدولية: قطر توفر ملاذا للإخوان وتدعم الإرهابيين فى سيناء.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP25) فى العاصمة الإسبانية مدريد، من اتباع المسار الحالى لارتفاع درجات الحرارة، حيث أن العواقب ستكون فظيعة بالنسبة للبشرية وبقاء الكوكب، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.





حذرت خبيرة مستقلة فى الأمم المتحدة من أن العمال المهاجرين فى قطر يواجهون تمييزا على أساس جنسيتهم أو هويتهم العرقية ويواجهون التنميط والقوالب النمطية.





اعتادت المطربة شيرين عبد الوهاب، الخروج علي النص أثناء وقوفها علي المسرح داخل وخارج مصر، كان أخرها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال إحياء حفل غنائى هناك عندما قالت: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس والرجالة دول عسل وسكر".





أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وفاة الأمير متعب عبد العزيز آل سعود، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.





25 عامًا من عمرها قضتها أنجيلا كيلى المساعدة الشخصية للملكة إليزابيث الثانية، داخل قصر باكنجهام فى خدمة العائلة الملكية البريطانية، بينها ما يزيد عن 12 عامًا متصلة كانت خلالها المساعدة الأولى ومصممة أزياء الملكة إليزابيث، بعدما عينتها صاحبة الجلالة عضوًا فى الأمر الملكى الفيكتورى خلال العام 2016.





قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه من الضرورى مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى بشكل معمق، ومواصلة المداولات التى بدأت فى الاجتماع السابق فى أديس أبابا.





قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن رؤية القيادة السياسية فى الاستعانة بالشباب في منصب نواب المحافظين، دليلًا قوياً على توجه الدولة نحو تمكين الشباب، واستمرار النهج المتبع منذ عام 2014.

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أكد التونسى حمدى النقاز ، الظهير الأيمن للزمالك ، أن فسخ عقده فى الأبيض قانونى لإرساله خطاباً إلى النادى عبر محاميه يوم 12 من شهر نوفمبر الماضى، ويتضمن منح الزمالك مهلة 15 يوماً لسداد مستحقاته أو يتم فسخ التعاقد.





سخرت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الاثنين، من مطلب الخطوط الجوية القطرية، بشأن رغبتها فى شراء حصة بها أو التعاون معها،، قائلة "لم نخصخص لوفتهانزا فى ألمانيا حتى نؤممها فى قطر".





أكد أمجد عبدالغفار ممثل مصر فى محكمة العدل الدولية، أن قرار مصر بقطع العلاقات مع قطر جاء بسبب إصرار النظام القطرى على تبنى موقف معاد تجاهها واستمرار دعمها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.





إنجازعالمى جديد يحققه النجم تامر حسنى فى مشواره الفنى، إذ ينتظرواحدة من أكبر الجوائز العالمية وهى موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، والتى تمنح فقط للفنانين الأكثر إلهاماً وتأثيراً فى أوطانهم والعالم أجمع، ومن المقررأن يتسلم حسنى الجائزة فى حفل ضخم يوم 6 ديسمبر الجارى فى أبو ظبى الإماراتية.





أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مطلع كوبري أكتوبر من مدينة نصر المتجه لوسط القاهرة والمهندسين، لفك زحام السيارات بالكوبرى.





عقدت محكمة العدل الدولية فى لاهاى اليوم الاثنين، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني.





شهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل نادى الزمالك بعد إعلان التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق، فسخ تعاقده مع النادى لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.



