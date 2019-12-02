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حى الدقى يشن حملة ويغلق نادى صحى وكافيهات بدون ترخيص ..صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة المعنية بـمحافظة الجيزة حملة مكبرة مساء اليوم الاثنين، وفى تمام الساعة السابعة مساءً وحتى منتصف الليل، قامت الحملة بالنزول لعدد من الشوارع وهم شارع المدينة المنورة وشارع جمال سالم والثورة وطيبة، وذلك بناء على شكوى المواطنين بوجود تعدى على الأرصفة ونهر الطريق الاشغالات وكافيهات بدون ترخيص وكذا نادى صحى بدون ترخيص.

 

وتأتى الحملة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث قام اللواء دكتور احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بحملة لرفع كافة التعديات والاشغالات والتجاوب الفورى لشكاوى المواطنين، حيث أبدى الأهالى سعادتهم لسرعة التنفيذ، وجارى اتخاذ كافه الإجراءات القانونية مع المخالفين لتحقيق الردع العام.

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