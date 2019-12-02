شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة ويغلق نادى صحى وكافيهات بدون ترخيص ..صور والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى الحملة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث قام اللواء دكتور احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بحملة لرفع كافة التعديات والاشغالات والتجاوب الفورى لشكاوى المواطنين، حيث أبدى الأهالى سعادتهم لسرعة التنفيذ، وجارى اتخاذ كافه الإجراءات القانونية مع المخالفين لتحقيق الردع العام.
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