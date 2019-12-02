شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إحالة عبد الله رشدى للتحقيق بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية 1. مهدي حسين مهدي حسن الجيزة 2. منتصف محمود عبد المهيمن القاهرة 3. عبد الحميد محمد ابراهيم السنهوري البحيرة 4. حمدي حسين محمد عويس القاهرة 5. عاطف رمضان تمام رمضان بني سويف 6. نصر عبد العزيز حسن الكتامى كفر الشيخ 7. عبد الرحيم محمد محمود سيد الأقصر 8. محمد نور الدين أحمد عبد العال القاهرة 9. طه محمد عبد الفتاح محمد القاهرة 10. أحمد السيد ابو اليزيد السيد البقري الدقهلية 11. حسن محمد احمد حسن الاسماعيلية 12. إسلام حسن محمد محمد القاهرة 13. حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية 14. أحمد محمد احمد عطية الشرقية 15. حمودة محمد محمود اسماعيل أسوان 16. محمد فتحي محمود هزاع شمال سيناء

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