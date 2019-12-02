شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": 150 مليون جنيه إيرادات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية لتعظيم وتنمية مواردهما، حققت إيرادات شهر نوفمبر 2019م بهيئة الأوقاف المصرية مبلغًا وقدره 150 مليون جنيه.

وقال الوزير إن الفارق جاء بزيادة قدرها نحو 66% عن نظيره من العام الماضى و20% زيادة عن الربط الفعلى المستهدف، وبلغ إجمالى ما حققته الهيئة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالى 2019م مبلغ 497 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 23%.