شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": 150 مليون جنيه إيرادات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزير إن الفارق جاء بزيادة قدرها نحو 66% عن نظيره من العام الماضى و20% زيادة عن الربط الفعلى المستهدف، وبلغ إجمالى ما حققته الهيئة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالى 2019م مبلغ 497 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 23%.
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