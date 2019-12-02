شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يكرم فريق عمل فيلم "بين بحرين" ضمن أنشطة حملة مناهضة العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمقر المجلس، حلقة نقاشية حول فيلم "بين بحرين"، وذلك فى إطار فعاليات حملة ال 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة .

ويشهد الحلقة النقاشية كلا من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وجيلان المسيرى مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، والكاتبة مريم نعوم، وأبطال فيلم "بين بحرين".

وشهدت الحلقة النقاشية، تكريم فريق وأبطال عمل فيلم " بين بحرين"، والكاتبة مريم نعوم، وتسليمهم دروع المجلس .

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والفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أمانى التونسى، و بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم قد نجح فى حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية . كما حصد الفيلم جائزتى أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائى الدولي. وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات فى أوروبا.