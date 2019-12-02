القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في "بطن البقرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن القبض على "رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، ومدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، وموجه أول بالتربية والتعليم، وميكانيكي" لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وأكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام المتهمين بالإتجار في القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع، متخذين من مسكن الأول مقراً للإتجار في الآثار.

وتمكنت قوات الأمن من استهداف المتهمين وضبطهم عدا الأخير، حيث قام الأول بالإرشاد عن مكان الحفر، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل بأبعاد "2 متر x 1,5 متر، وبعمق 12متر".

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وعثر بالمنزل على خزينة حديدية كبيرة الحجم مغلفة، ومبالغ مالية قدرها "500 ريال سعودي، 100 دولار أمريكي، 288 ألف جنيه" بحيازة المتهم الأول، كما عثر على أنفورة صغيرة الحجم من الفخار يشتبه في آثريتها، وهاتف محمول يحوي بعض الصور والفيديوهات لقطع يشتبه في آثريتها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار والإتجار بها، واعترف المتهم الأول بأن المبالغ المضبوطة بحوزته لصرفها على عمليات الحفر والقطعة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري ضبط المتهم الرابع.