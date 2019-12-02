حبس شخص بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، بحبس شخص 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والتعرض لسمعة أسرته، وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة.

وكان الكابتن محمود الخطيب أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يتهم فيها "ج. م" بسبه وقذفه.

وأكد "الخطيب" في بيان سابق على تكليفه المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.