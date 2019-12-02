وزير الأوقاف: 150 مليون جنيه إيرادات مال الوقف نوفمبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في إطار جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتعظيم وتنمية مواردهما، حققت إيرادات شهر نوفمبر 2019م بهيئة الأوقاف المصرية مبلغًا وقدره 150 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 66% عن نظيره من العام الماضي و20% زيادة عن الربط الفعلي المستهدف.
وأوضح في بيان له الاثنين، أنه بلغ إجمالي ما حققته الهيئة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي 2019م مبلغ 497 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 23% .
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