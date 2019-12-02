رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ48

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، يرافقه عدد كبير من الوزراء والمسئولين، في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، باليوم الوطني الإماراتي الـ48.

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المرتبطة بدولة الإمارات، تجسيدًا للعلاقات المتينة التي تربط البلدين حكومة وشعباً، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتها.

وأضاف أن مصر والإمارات تجمعهما رؤية ومواقف واحدة، وكذا الحرص على استمرار تعزيز التعاون في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، والتنسيق المستمر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين.

وثمن مدبولي التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر هى وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين، مضيفاً أن توافق القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع شعبي البلدين الشقيقين من محبة وإخاء وإحترام متبادل، يساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون وإنطلاقها إلي آفاق أرحب من خلال ضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعظيم المنفعة المشتركة، وبما يُعطي نموذجاً للتعاون بين الدول العربية.