محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاثنين، في فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA، المنظم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والمُقام بالتزامن مع Cairo ICT، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل، بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر لكرة القدم، وذلك تعقيبًا على ما تم إنجازه في وزارة النقل وما تدوالته السوشيال ميديا حول إسناد المنتخب للفريق كامل الوزير بعد الإخفاق المتوالي في بطولة أفريقيا وتصفيات إفريقيا.
ورد الوزير قائلًا: "أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة".
كانت هذه تفاصيل خبر كامل الوزير مازحًا: "أنا جاهز لتدريب المنتخب.. بس هما يستحملوني"- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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