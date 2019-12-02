أخبار مصر | "الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية وبالتعاون مع جمعية نريد حياة محاضرة بعنوان الألوان في "العمارة الإسلامية وتأثيرها النفسي على المريض"، وذلك في إطار برنامج "كل شئ صغير" والذي أطلقته الإدارة للدعم النفسي لمحاربات السرطان.

وألقت المحاضرة الدكتورة غدير الدرديري أستاذ العمارة والفنون الإسلامية جامعة الفيوم، حيث تحدثت عن الألوان فى العمارة الإسلامية وتأثيرها النفسى على المريض، حيث كانت نواذ المستفيات تدعم بزجاج ملون يصدر عنه أضواء ذات ألوان مريحة لنفسية المريض.

كما قامت بتعريف اللون منحيث أنه طاقة مشعة لها طول موجى يختلف فى تردده وتذبذبه من لون إلى آخر، ويمكن تحديد اللون ورؤيته من خلال طول الموجة، وعامل النقاء، عامل النصوع، كما تحدثت عن الألوان في القرآن الكريم، ودلالاتها فى الفكر الإسلامي، واستخدامها كعلاج في بيمارستانات "مستشفيات" مصر عبر العصور الإسلامية.

ومن ناحيتها قالت داليا الجوهري مدير إدارة الوع الأثري في القاهرة التاريخية، إن المحاضرة تأتي في إطار دور الإدارة التوعوي والتثقيفي، وكذلك دورها في الدعم النفسي لمختلف أفراد الشعب ومن ضمنهن محاربات السرطان.