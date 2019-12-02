أخبار مصر | عاجل.. الأوقاف تُحيل عبدالله رشدي للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأوقاف تُحيل عبدالله رشدي للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف اليوم إحالة المذكرة المرفوعة إليه من الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون محافظة القاهرة والوجه البحري بشأن ما نسب إلى الشيخ عبد الله رشدي من مخالفات للتحقيق بديوان عام الوزارة.

وأكدت الأوقاف عبر موقعها الرسمي أنّ مهمة الإمام سامية وجليلة تبني ولا تهدم، ونحن على ثقة كبيرة في جموع الأئمة، غير أنّنا نؤكد أنّ من يستخدم المنبر في غير ما خصص له من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في ضوء خطة الوزارة الدعوية، أو من يحاول أن يستخدم صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إماما، بمحاولة تجييش الرأي العام تجييشًا سلبيًّّا، أو فيما يضر المصلحة الوطنية، أو تكوين أي تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أيًّا كان هذا التنظيم، أو الإساءة إلى أي من زملائه أو العاملين بالوزارة، أو من يستخدم صفحته أو المنبر أو المسجد للإساءة لأي شخص أو جهة أو مؤسسة، أو أي كيان من كيانات الدولة، سواء أكان إماما أم إداريا أم عاملا، أم منتسبًا بأي صفة إلى الأوقاف فهو أمر مرفوض ولن نقبله.