أخبار مصر | معبد "بس" إله الموسيقى والمرح والاستشفاء وحامي النساء.. من أسرار آثار الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معبد "بس" إله الموسيقى والمرح والاستشفاء وحامي النساء.. من أسرار آثار الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعد الواحات البحرية أحد أجمل المناطق في مصر، والتي تزخر بالكثير من المناظر والمناطق الطبيعية، كما تضم عدد من الأثار التي تحكي تاريخ مصر عبر العصور.

وقالت الدكتورة فاطمة عبد الرسول مفتشة حفائر بالواحات البحرية، إن أحد أبرز آثار منطقة الواحات هو معبد الإله بس والذي يُعد أحد المعابد المصرية القديمة في الواحات البحرية، وتم الكشف عنه عام 1988م أثناء حفائر المجلس الأعلى للآثار، ويقع في منطقة القصر عاصمة الواحات البحرية قديمًا، وهو مشيد من الطوب اللبن وأساساته من الحجر الجيري.

وأضافت أن سبب استخدام الطوب اللبن في بناء المعبد هو أن مادته مناسبة لطقس الواحات الحار فمن المعروف أن هذه المادة تمتص درجات الحرارة، وقد استخدمت هذة المادة في تشييد كثير من منشآت الواحات وظل مستخدمًا حتى العصر الحديث.

وأشارت عبد الرسول أن المعبد تخطيطة هو نفس تخطيط المعابد المصرية في الفترة اليونانية والرومانية مثل دندرة، وإدفو، وكوم أمبو، ويتقدمه طريق يؤدي إلى مدخله وكان يوجد على جانبي الطريق تماثيل أبو الهول حيث عُثر على بعض بقايا تلك التماثيل.