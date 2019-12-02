مصر | "من بينهم طفل".. القبض على 6 عمال لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من بينهم طفل".. القبض على 6 عمال لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 6 أشخاص حال حفرهم، تنقيبًا عن الآثار، بمنطقة سقارة، بنطاق مركز منشاة القناطر.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل منطقة سقارة، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص وبالتقابل مع "جمعه ع.س.أ"، 65 سنة، خفير خصوصي، مقيم دائرة المركز، وبسؤاله قرر بقيام اشخاص مجهولين لا يعلم بيانتهم بالتردد علي منل مجاور لسكنه واكتشاف قيامهم بالتنقيب عن أثار وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبطهم، وهم "ادهم ج.ع.م"، 15 سنة، عامل، "حمدي أ.م.م ن"، 25 سنة، عاطل، "علي أ.ع.ع"، 24 سنة، عاطل، "محمود م.س.ع"، 32 سنة، عامل، "احمد م.ج.ع"، 26 سنة، عامل، "جابر م.ج.ع"، 29 سنة، عامل، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بقيامهم بالتنقيب عن الاثار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

