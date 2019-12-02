مصر | حلم الثراء السريع.. يكشف منزل آثري يوناني ورومانى في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم الثراء السريع.. يكشف منزل آثري يوناني ورومانى في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلم الثراء السريع حلم يراود عدد كبير من الشباب، ولكن ما الحال عندما تجد نفسك تمتلك منزل يحوي بداخلة منزل آخر آثري، في فكرة البحث عن "فكرة التنقيب عن الآثار" وبيعها في مصر، يضع رجال المباحث الاثار ملف امامهم للبحث وراء المدن المبنية على أطلال مدن فرعونية كاملة، لم تعد مجرد عمل أو بحث، بل أصبحت أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع.



- سقوط 9 اشخاص في قبضت الاثار

اشتهر الصعيد بهذه الحوادث من قديم الازل، التى دائمًا ما تضع الجناه في فيلم بطله البحث عن الثراء، في هذه القضية من قلب محافظة سوهاج مركز المراغة، حيث تم إلقاء القبض علي تشكيل عصابى كبير مكون من 9 اشخاص تخصصوا فى التنقيب عن الاثار منزلين لقيام مالكهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، بدائرة مركز المراغة، أثناء القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار والعثور على شواهد أثرية عبارة عن مباني ترجع للعصر اليونانى والرومانى ثابتة أسفل الحفر.



وفي مغامرة داخل المنزل وجدت حفرة بقاس 160 في 180 سنتميتر، وكأنك تدخل إلي اعماق مغارة على بابا،لتجد نفسك امام حفرة آخرى بعمق 4.5 متر وعند منتصف الحفرة تجد نفسك امام حفرة آخري بقطر 1.5 متر وعمق 4 امتار إلى ان ينتهى ذلك بسردابين.



وعندما تنظر إلى الاسفل تجد تجد قة أثرية يرجع تاريخها إلى العصر الرومانى واليونانى ومبانى وجدرات من بقاية العصر الروماني واليونانى ثابتة في اسفل الحفر وبجوارهم الادوات المستخدمة فى الحفر.



وتمكنت قوات مباحث سوهاج من إلقاء القبض فى المنزل الاول على كلًا من: إسماعيل ش ع م" 68 سنة موظف بالمعاش بمركز المراغة وفتحي ع ح 55 سنة عامل، وتم ضبط المتهم الأول ونجليه أحمد ا ش ع 32 سنة سائق و"محمد ا ش ع " 27 سنة عامل.

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وألقت مباحث الاثار فى المنزل الثانى على سته اشخاص اخرين "محمد ع ح م" 35 سنة عامل، و" الجمل ذ ا" 36 سنة عامل، و"أحمد ع ش" 24 سنة عامل و"منتصر ع ش" 24 سنة عامل و"عبد الباسط ا ع" 45 سنة عامل و"خالد ن ع ح" 22 سنة عامل ووجود حفرة دائرية الشكل 3.20 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات الحفر المستخدمة.



وتم التحفظ علي الحفر والأدوات المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتم احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق.



- السجن من 5إلى 7 سنوات للمنقبين عن الاثار

وقال اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مديرالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، في تصريح خاص لـ «الخليج 365»، إن هذه الظاهرة منتشرة وبكثرة في الصعيد وخاصة فى محافظة سوهاج حيث تمتلك العديد من الاثار بالمحافظة، والتى يرجع تاريخها لالاف السنين، حيث إن عقوبة عقوبة التنقيب وبيع وتداول أجهزة التنقيب، فإن المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة1983، نصت على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من5 آلاف جنيه إلى7 آلاف جنيه من قام ب التنقيب عن الآثار.



وأضاف، مساعد الوزير مديرالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن تجارة الآثار أقوى من تجارة المخدرات نظرا للمردود المادي الكبير منها، مما يتسبب في إهدار جزء كبير من الآثار المصرية، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في معظم المحافظات خاصة الأماكن التي تحتوي على آثار تحت الأرض، مشيرا إلى أنه يتم بيع هذه الآثار للسماسرة، ثم يتم بيعها لخارج البلاد بأسعار متدنية؛ لأنها غير مسجلة.

